أبوالغيط على رأس وفد كبير للتعزية في وفاة السلطان قابوس

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، واجب العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

جاء ذلك خلال استقبال السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، بقصر العلم العامر بمسقط، الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له.

وأعرب أبو الغيط، خلال لقائه سلطان عمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد.

من جانبه، عبر سلطان عمان عن خالص شكره وتقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة.

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كان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أصدر بيانا نعى فيه السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي وافته المنية في 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأكد أبو الغيط أن الأمة العربية فقدت حاكماً من طرازٍ نادر، دأب خلال فترة حكمه على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها كثيرا من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة.

وأضاف: "انحاز انحيازاً واضحاً للتحديث والتنمية ونجح في نقل البلاد نقلةً نوعية هائلة منذ تولى الحكم في 1970، حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم".

وقررت الأمانة العامة تنكيس علمها لمدة 3 أيام، حزناً على فقيد الأمة العربية.

وتلقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان التعازي من قادة العالم في وفاة السلطان قابوس بن سعيد وكان على رأس المعزين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.