اردوغان يتوعد بـ"تلقين درس" لحفتر اذا استأنف هجماته في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء "بتلقين درس" للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، اذا استأنف هجماته ضد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وذلك بعد مغادرته موسكو بدون توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار كان تفاوض حوله.

وقال اردوغان في خطاب أمام نواب حزبه "لن نتردد أبدا في تلقين الانقلابي حفتر الدرس الذي يستحقه اذا واصل هجماته ضد الادارة المشروعة وضد أشقائنا في ليبيا".