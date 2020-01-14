انت الان تتابع جونسون: سعيد بأن إيران أقرت بمسؤوليتها عن حادثة الطائرة الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن سعادته بإقرار إيران بمسؤوليتها عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"سعيد بأنهم أقروا بالمسؤولية واعترفوا بهذا الخطأ المروع".
وأضاف :"من الواضح أنه تم ارتكاب خطأ فظيع ... ولكن الأمر الأهم هو أن التوترات في المنطقة قد هدأت".
ورفض جونسون الرد بصورة مباشرة على سؤال بشأن الانتقادات التي وجهت له بسبب عدم قطعه لإجازته بعد مقتل القيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وقال :"مهمتي هي صياغة رد فعل المملكة المتحدة والرد الأوروبي، والعمل الجاد لضمان عدم حدوث تصعيد ... وقد أصبحنا في وضع أفضل الآن".
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