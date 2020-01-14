عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحالة موضوع اختراق وكالة الأنباء الكويتية للنيابة العامة

الثلاثاء 14 يناير 2020

وكالات

قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح إنه أحال موضوع "الاختراق" الذي تعرض له حساب الوكالة على تويتر يوم الأربعاء الماضي إلى النيابة العامة.

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وأضاف أن الإحالة تمت لإجراء تحقيق عادل وشفاف تجاه ما وصفه بـ"السابقة التي تستهدف النيل من سمعة ومكانة وكالة الأنباء الكويتية ومصداقيتها ودورها الإعلامي".

وأضاف الشيخ مبارك الدعيج في بيان نشرته (كونا) أن الوكالة لن تسمح مطلقاً بأي تجاوز أو انحراف أو خطأ يسيئ أو يضر بمصداقيتها ولن تتهاون في محاسبة المخطئ مهما كان.

وأشار الدعيج في بيانه إلى التقرير الذي بثته الوكالة يوم الجمعة الموافق 3 يناير (كانون الثاني) 2020 حول مقتل مسؤول عسكري إيراني والذي أثار لغطاً شعبياً وقال إنه أصدر تعليماته في الحال بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابساته وتحديد المسؤولية القانونية عن الخطأ الذي تسبب في ذلك.

وقال إنه تم رفع نتائج التحقيق إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري.