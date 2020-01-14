شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بي بي سي تكشف حقيقة مقتل هفرين خلف ودور تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 كشف تحقيق لبي بي سي عربي عن أدلةً دامغة تشير إلى أن هفرين خلف، القيادية السياسية الكردية، أعدمت من قِبل فصيل من الجيش الوطني السوري والمدعوم من قبل تركيا، أثناء العملية العسكرية التركية نبع السلام في شمال شرق سوريا.

وينفي الفصيل وهو أحرار الشرقية مسؤوليته عما حدث، ولكن بي بي سي عربي تحدثت إلى شاهد عيان حصريا وجمعت أدلة من مصادر مفتوحة المصدر، وتحدثت إلى عائلة هفرين واًصدقائها بالإضافة إلى الفصيل المتهم بقتلها للتوصل إلى حقيقة ما حدث ذلك اليوم. Advertisements لمشاهدة التحقيق:-

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