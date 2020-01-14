طهران: الإيرانيون ينتظرون طرد السفير البريطاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

وكالات

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن السفير البريطاني في طهران هو شخص غير مرغوب فيه وفق القوانين الدولية.



ونقلت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية عن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران قوله- في مؤتمر صحفي- إن مشاركة السفير البريطاني في تجمع غير قانوني، وتصوير مكان التجمع وتأدية دور المحرض لتشكيل تجمعات واستمرارها بشكل غير قانوني، يعتبر أمرًا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. وفي سياق متصل، طالب 21 نائبًا من التيارين الأصولي المتشدد والإصلاحي، بطرد سفير بريطانيا، لحضوره التجمع الاحتجاجي والتقاطه صورًا ومقاطع من الاحتجاجات.

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وقال النائب علي أدياني- وفقًا لقناة العربية- "لا يمکن أن نكتفي بالكلام والإدانة، وعلينا أن نبادر بطرد السفير البريطاني الذي أهان کرامة الشعب الإيراني، بحضوره غير القانوني في احتجاجات بطهران".

وأضاف: "حضور السفير البريطاني إلى ساحة الاحتجاجات وإدارته لها، أمر غير قانوني ويخالف الأعراف الدبلوماسية، وعلى البرلمان أن يصدر بيانًا في هذا الشأن يعلن خلاله عن موقفه"، مطالبًا في الوقت نفسه رئاسة البرلمان بأن تحذر الحكومة وتطالبها بطرد السفير البريطاني.

وكانت طهران قد احتجزت السفير البريطاني السبت الماضي لبضعة ساعات بتهمة الحضور في احتجاجات بالعاصمة الإيرانية، فيما اعتبرت بريطانيا اعتقال طهران سفيرها انتهاکًا للقانون الدولي.

وتشهد العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى مظاهرات وتجمعات احتجاجًا على قيام الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوکرانية بالخطأ ومقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصًا.