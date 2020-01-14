الجليد يقتل 67 شخصاً في الهند وباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجليد يقتل 67 شخصا في الهند وباكستان

الثلاثاء 14 يناير 2020

وكالات

قال مسؤولون حكوميون بارزون، اليوم الثلاثاء، إن 57 شخصا على الأقل قُتلوا واعتُبر آخرون في عداد المفقودين بعد انهيارات جليدية في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير 24 ساعة الأخيرة.



وفي الهند المجاورة، لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيارات جليدية عديدة في الجزء الشمالي من كشمير الهندية.

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كان مسؤولان باكستانيان قد قالا إن العديد من سكان القرى تقطعت بهم السبل وسط الانهيارات الجليدية في منطقة وادي نيلوم بعد أمطار غزيرة تسببت أيضا في انهيارات أرضية.

وقال أحد المسؤولين إن هناك العديد من البلاغات عن مفقودين ومخاوف من مقتل آخرين وإن جهود الإنقاذ ما زالت جارية.

وفي تلك الأثناء، دمر تساقط الثلوج بكثافة على إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان عددا من المنازل في المنطقة الجبلية مما أسفر عن مقتل 17 شخصا.

وأعلنت سلطة مواجهة الكوارث حالة الطوارئ في سبع مناطق بالإقليم الغني بالمعادن وطلبت من الجيش المساعدة في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وأُغلقت طرق سريعة رئيسية تربط بين باكستان وأفغانستان بسبب الثلوج الكثيفة مما دفع المسؤولين إلى تعليق نقل السلع الضرورية إلى أفغانستان.