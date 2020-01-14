عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السودان.. دعوات لتوفير 447 مليون دولار لمساعدة اللاجئين

الثلاثاء 14 يناير 2020

وكالات

دعا المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بابار بالوش، جهات التمويل الدولية إلى توفير تمويل قدره 447 مليون دولار؛ لمساعدة أكثر من 900 ألف لاجئ في السودان، إضافة إلى ما يقرب من ربع مليون من مضيفيهم في العام المقبل.

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وقال بالوش- في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في جنيف: إن المفوضية تتوقع أنشطة إنسانية في السودان مع أكثر من 30 شريكًا آخر.

وأكد أن أكبر مجموعة من اللاجئين الذين يستضيفهم السودان هم من جنوب السودان، حيث يبحث نحو 840 ألف شخص عن مأوى في البلاد منذ عام 2013، بالإضافة إلى الحاجة للموارد لمساعدة لاجئين آخرين من تسع دول، وأيضا في ظل استقبال لاجئين جدد في دارفور يتدفقون من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى ولايتي جنوب ووسط دارفور.

ولفت إلى أن عدد اللاجئين هناك ارتفع من 5 آلاف إلى ما يقرب من 17 ألفًا في ثلاثة أشهر فقط منذ سبتمبر 2019، قائلا: إن عملية المفوضية في السودان ظلت في عام 2019 واحدة من أكثر العمليات التي تعاني من نقص في الموارد، حيث توفر لها 32% فقط من الأموال المطلوبة، وتبلغ 269 مليون دولار.