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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. سماع أصوات إطلاق نار كثيف وإغلاق بعض الطرق بالعاصمة السودانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أفاد شهود عيان، داخل العاصمة السودانية، قبل قليل، بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بصورة مُكثفة، دون معرفة مصدر الإطلاق.
وقال شهود العيان، إنه تم إغلاق بعض الطرق بالعاصمة السودانية، فور سماع أصوات إطلاق نار كثيف.
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