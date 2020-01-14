عاجل.. سماع أصوات إطلاق نار كثيف وإغلاق بعض الطرق بالعاصمة السودانية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أفاد شهود عيان، داخل العاصمة السودانية، قبل قليل، بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بصورة مُكثفة، دون معرفة مصدر الإطلاق.

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وقال شهود العيان، إنه تم إغلاق بعض الطرق بالعاصمة السودانية، فور سماع أصوات إطلاق نار كثيف.