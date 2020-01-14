شكرا لقرائتكم مجلس الوزراء السعودي: نقف مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، وقوفه إلى جانب العراق حتى يتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربي.

وحثّ مجلس الوزراء، المجتمع الدولي على ضرورة العمل لإلزام إيران باحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأدانت السعودية الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".

وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر اليمامة.

كما عبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجداً جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشدداً على رفض المملكة لانتهاك حرمة بيوت الله، وسفك الدماء وترويع الآمنين.