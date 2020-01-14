منظمة الهجرة: إعادة 1000 مهاجر إلى ليبيا ونقلهم لمراكز الاحتجاز

ذكرت ​المنظمة الدولية للهجرة​، أنه تمت إعادة 953 مهاجرا على الأقل من بينهم 136 امرأة و85 طفلا إلى الشواطئ الليبية، مشيرة إلى أن معظمهم غادروا ​ليبيا​ بحرا وجرى نقلهم إلى مراكز الاحتجاز، لافتة إلى أن سفن البحث والإنقاذ في ​البحر المتوسط​ والتابعة للمنظمات غير الحكومية، أنقذت 237 آخرين كانوا من بين أكثر من ألف مهاجر غادروا ليبيا عن طريق البحر منذ أول الشهر الحالي، وذلك على خلفية المصادمات التي شهدتها العاصمة ​طرابلس​ منذ بدء القتال.

ونوهت المنظمة في ​تقرير​ إلى أنه "خلال نفس الفترة من العام الماضي جرى انتشال 23 جثة، وأن الزيادة المفاجئة الحالية في عدد المغادرين تثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى محدودية قدرات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، ودعا إلى إيجاد تدابير لحماية أرواح هؤلاء ​المهاجرين​"، محذرة من أن ضمان سلامتهم ليس موجودا.