حكومة السعودية شجبت ودانت الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها لسيادة العراق

جدّد ​مجلس الوزراء السعودي​ ما أعربت عنه ​السعودية​ من "شجب وإدانة للاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة ​العراق​ية، وذلك باستهداف قاعدتَين عسكريتَين عراقيتَين توجد فيهما ​قوات التحالف الدولي​ لمحاربة تنظيم "داعش"، وتأكيدها الوقوف إلى جانب العراق الشقيق".

وأعرب في جلسته برئاسة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن "أحرّ التعازي وصادق المواساة لسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، وللعائلة المالكة في ​سلطنة عمان​، وللشعب العماني الشقيق، وللأمتَين الإسلامية والعربية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد".

وعبّر المجلس عن تهنئته ومباركته لسلطان عمان الجديد، بمناسبة توليه مقاليد الحكم"،مبديًا استنكار السعودية وإدانتها الشديدَين للتفجير الّذي استهدف مسجدًا جنوب غربي ​باكستان​، وأدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشدّدًا على "رفض السعودية لانتهاك حرمة بيوت الله، وسفك الدماء وترويع الآمنين". كما أعلنالموافقة على مذكّرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس.