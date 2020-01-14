اكثر من 110 قتلى في عواصف ثلجية في أفغانستان وباكستان

أدت انهيارات ثلجية وفيضانات وعواصف الى مقتل أكثر من 110 أشخاص في مختلف أنحاء باكستان وافغانستان في الأسبوعين الأخيرين.
وقتل 75 شخصا على الأقل وجرح عشرات في مختلف انحاء باكستان فيما لا يزال هناك عدد من الاشخاص مفقودين بسبب حوادث متصلة بسوء حالة الطقس، فيما قتل 39 شخصا وجرح ستون آخرون في افغانستان المجاورة بحسب هؤلاء المسؤولين.
وكانت كشمير الباكستانية الاكثر تضررا مع مقتل 55 شخصا في الأيام ألأخيرة، كما أعلن بيان لإدارة الكوارث في الولاية.
وأوضحت هذه الهيئة أن 19 شخصا على ألقل قتلوا وفقد عشرة آخرون في وادي نيلوم وحده حيث أدى تساقط الثلوج بغزارة إلى انهيار.
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