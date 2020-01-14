رويترز: رجل دين إيراني بارز يقول إن طرد سفير بريطانيا أفضل من تمزيقه إربا

أعلن المتحدث باسم السلطة‌ القضائية في إيران، غلام حسن إسماعيلي، أن ​السفير البريطاني​ في طهران روب ماكير، شخص غير مرغوب فيه، والقوانين الدولية تستدعي طرده من البلاد.

وأشار اسماعيلي إلى أن "حضور السفير البريطاني في أماكن التجمعات لإعداد الأفلام والصور، هو تحرك استفزازي مرفوض".

وقد أفادت وكالة "رويترز" أن "رجل دين إيراني بارز يقول إن طرد السفير البريطاني هو أفضل من أن يمزقه أنصار ​سليماني​ إربا".

يأتي ذلك بعد اعتقال ​السلطات الإيرانية​ للسفير البريطاني لساعات إثر مشاركته في مظاهرة ضد ​النظام الإيراني​.