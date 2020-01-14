اردوغان: حفتر فر هاربا من مفاوضات موسكو وسنلقنه درسا إن واصل اعتداءاته

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ على "أنّنا لن نتردّد في تلقين قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير ​خليفة حفتر​ الدرس اللازم، في حال واصل اعتدائه على أشقائنا الليبيين والحكومة الشرعية للبلاد".

ولفت في كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان، إلى أنّ "حكومة ​طرابلس​ المعترَف بها دوليًّا، تبنّت موقفًا بناءً وتصالحيًّا في محادثات ​موسكو​"، مبيّنًا أنّ "حفتر وافق في بادئ الأمر على اتفاق الهدنة في ​ليبيا​، من ثمّ فرّ هاربًا من مفاوضات موسكو".

وأكّد اردوغان أنّه "لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث في ليبيا، والّذين يلطّخون ليبيا بالدم والنار، يظهرون في الوقت نفسه حقدهم تجاه ​تركيا​"، مشيرًا إلى أنّ "الّذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا، يجهلون السياسة والتاريخ، فلو لم تتدخّل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي على كامل البلاد".