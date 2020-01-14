شدّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على "أنّنا لن نتردّد في تلقين قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر الدرس اللازم، في حال واصل اعتدائه على أشقائنا الليبيين والحكومة الشرعية للبلاد".
ولفت في كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان، إلى أنّ "حكومة طرابلس المعترَف بها دوليًّا، تبنّت موقفًا بناءً وتصالحيًّا في محادثات موسكو"، مبيّنًا أنّ "حفتر وافق في بادئ الأمر على اتفاق الهدنة في ليبيا، من ثمّ فرّ هاربًا من مفاوضات موسكو".
وأكّد اردوغان أنّه "لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث في ليبيا، والّذين يلطّخون ليبيا بالدم والنار، يظهرون في الوقت نفسه حقدهم تجاه تركيا"، مشيرًا إلى أنّ "الّذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا، يجهلون السياسة والتاريخ، فلو لم تتدخّل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي على كامل البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: حفتر فر هاربا من مفاوضات موسكو وسنلقنه درسا إن واصل اعتداءاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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