افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأن "​الشرطة​ نفذت عمليات أمنية في كافة أنحاء البلاد ضد "أوساط إسلامية" يشتبه بأنها تخطط لاعتداء البلاد". وأكدت ​النيابة العامة​ أن المداهمات تستهدف أشخاصاً من أصول شيشانيةمرتبطين أوساط إسلامية كانوا يخططون لعمل عنيف وخطير يضع ​الدولة​ في خطر.

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كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: الشرطة الألمانية تقوم بمداهمات لأوساط إسلامية يتشبه بتخطيطها لاعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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