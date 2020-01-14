أعلنت ​جمعية مصارف لبنان​ أنه لم يصدر عنها بتاريخ اليوم الثلاثاء الواقع في 14 كانون الثاني 2020 أيّ بيان صحافي، وبالتالي فإن كل البيانات أو ​الأخبار​ التي يتمّ تداولها في وسائل التواصل الإجتماعي حول ​تشكيل الحكومة​ أو المطالبة بتدخل ​القضاء​ مع التلميح إلى إقفال ​المصارف​ لا أساس لها من ​الصحة​ إطلاقاً، فاقتضى التوضيح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف: البيانات المتداولة عن تشكيل الحكومة والتلميح لإقفال المصارف لا أساس لها من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.