تحاول قوى ​مكافحة الشغب​ التابعة ل​قوى الأمن​ إزالة حاويات ​النفايات​ لفتح الطريق عند ​جسر الرينغ​، وقد نجحت بفتح الطريق من ​الأشرفية​ بإتجاح ​الحمرا​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوى الأمنة تحاول فتح الطريق عند جسر الرينغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.