اشكالان في صيدا الاول على خلفية مرور والاخر على خلفية إقفال محال صيرفة

وقع اشكالين في صيدا، الاول وقع في محلة ​رياض الصلح​ في ​مدينة صيدا​ على خلفية إقفال محتجين لمحال صيرفة. والاخر وقع عند تقاطع ايليا في صيدا بين أحد المواطنين الذي حاول المرور بسيارته في المحلة وعدد من المعتصمين في الساحة لمنعه من المرور بسبب اقفالهم طرق التقاطع بمسالكه الأربعة.

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