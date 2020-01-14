البدوي: صلاحيات رئيس الحكومة المكلف لن تكون مسرحاً للتهويل

اشار مستشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​سليم الحص​، ​رفعت البدوي​ الى ان "بعض الصحف والمواقع الالكترونيه التي تقود حملة تهويل على رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ مدفوعة الاجر واهدافها الرخيصه لصالح حماية اهل المحاصصه الذين اوصلوا ​لبنان​ الى هذا الدرك"، معتبرا ان "اللافت بمروجي الحمله فقدانهم ادنى معايير المسؤولية الوطنية وباوجاع المواطن المعذب المتروك على قارعة الطرقات اولئك يتعمدون العبث بمستقبل الوطن والمواطن و عن سابق تصور وتصميم وهم لا يفقهون اصول التعاطي مع موقع رئاسة الحكومه فتارة يبلغون دياب بتسهيل مهمته تشكيل الحكومه انقاذا للبلد وتارة اخرى يتناتشون الحصص بحجة منح اصوات كتلهم للتكليف فيما هم انفسهم يتجاهلون وجع المواطن وانهيار الوطن".

وشدد البدوي على ان "دياب بعد التكيلف بات يمتلك صلاحيات دستوريه واضحه تمنحه حرية اختيار الطاقم الحكومي بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​ فقط كما فات هؤلاء الكتبه والمروجين بان جلسة الثقه وحدها تحدد اذا كان مرغوباً بدياب من عدمه"، مؤكدا ان "صلاحيات رئيس الحكومة المكلف لن تكون مسرحاً للتهويل وان موقع رئاسة الحكومه لن يكون مكسر عصا".

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