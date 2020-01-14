مصادر للنشرة: لقاء باسيل وبري هو للتشاور في الخطوات التالية بعد قرار عدم المشاركة بالحكومة

أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة إلى أن لقاء رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هو للتشاور في الخطوات التالية ما بعد قرار عدم المشاركة في ​الحكومة​".

وكشفت المصادر إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ابلغ رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ أن الذين رشحوه يتحدثون عن حكومة تكنوسياسية نتيجة التطورات"، مشيرة إلى أن "الرئيس عون عرض زيادة ستة وزراء سياسيين عن ١٨ وزيرا فيتم إدخال سياسيين إلى الحكومة ولا يتم دمج وزارات بهذا الشكل، وطلب من دياب أن يفكر بهذه الصيغة على أن على أن يرد له جوابا".

ولفتت المصادر الى أن "دياب بعدما اصدر بيانا أكد فيه التمسك بحكومة اخصائيين من ١٨ وزيرا لم يحصل أي ​اتصال​ بينه وبين عون".

وعن ​الوضع المالي​، أكدت المصادر أن "حاكم ​مصرف لبنان​ أكد اتخاذ إجراءات لضبط الوضع".