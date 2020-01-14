الحسن ترأست اجتماعا لجهاز امن المطار لتقييم الاجراءات المتخذة

ترأست ​وزيرة الداخلية والبلديات​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​، اجتماعا لجهاز امن ​المطار​ برئاسة رئيس الجهاز العميد جورج ضومط، وتم تقييم الاجراءات الامنية في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي من ضمن مشروع توسعته والخطوات المتخذة لحفظ امن المسافرين وسلامتهم. واعطت الحسن التعليمات اللازمة لتسهيل امور المواطنين والمسافرين ضمن هذه الاجراءات وتحت سقف القوانين المرعية الاجراء، مؤكدة على اهمية كل ما تم اتخاذه في هذا المرفق حيوي الذي يعتبر المدخل الاساسي ل​لبنان​.

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