قطع المياه عن الخط الذي يورد المياه الى تلة الخياط وبرج أبي حيدر من اليوم الى 17 الحالي

اعلنت "مؤسسة مياه ​بيروت​ وجبل لبنان" في بيان "انه استكمالا لاصلاح خط ال 1200 الذي تضرر صباح 3/1/2020، والذي يتغذى من محطة الضبيه الرئيسية ويعمل الى توريد ​المياه​ الى محطات وخزانات تلة الخياط وبرج ابي حيدر. وحيث ان المؤسسة اتخذت التدابير الوقائية في حينها لتأمين سير العمل الى حين تأمين التجهيزات اللازمة لعملية الاصلاح الكاملة والذي تعذر تأمينها في حينه، نظرا للظروف الاستثنائية الذي يمر بها البلد. وعليه تفيد مؤسسة بيروت وجبل لبنان انها مضطرة آسفة لقطع المياه عن هذا الخط لاصلاحه بصورة نهائية ابتداء من 14/1/2020 على امل الانتهاء من اعمال التصليح، واعادة التوزيع المعتاد صباح يوم الجمعة في 17/1/2020".

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