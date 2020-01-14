عراجي: وصلنا الى مرحلة حساسة في القطاع الصحي والمستلزمات الطبية اصبحت مفقودة

أكد رئيس ​لجنة الصحة​ النائب ​عاصم عراجي​ اننا وصلنا الى مرحلة حساسة في ​القطاع الصحي​ والمستلزمات الطبية اصبحت مفقودة، طالبا من حاكمية ​مصرف لبنان​ ان تؤمن الدولارات لمستوردي المسلتزمات الطبية.

وفي تصريح له بعد اجتماع اللجنة، اعلن عراجي أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحافيا للحديث عن وضع القطاع الصحي والاستشفائي.

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