فيصل الصايغ: أحزاب السلطة تواصل تصارعها على تقاسم الحصص

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "فيما ينحدر ​لبنان​ بسرعةٍ جنونية نحو انهيار اقتصادي حتمي وفوضى اجتماعية، نرى أحزاب السلطة تواصل تصارعها على تقاسم الحصص في ​الحكومة​ العتيدة. للأسف أنّ المرجعيات السياسية التي اختارت تكليف ​حسان دياب​ لا تتصرف بمستوى تحديات المرحلة الحرجة، متجاهلةً وجع الناس وخوفهم المشروع على البلد، وتاركةً الأمور تسير وفق واقع "البلاد ماشية والرب راعيها".

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