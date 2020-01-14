لجنة الشؤون الخارجية اقرت اتفاقية بين وزارتي الصحة في لبنان والعراق

اقرت ​لجنة الشؤون الخارجية​ اتفاقية بين وزارتي ​الصحة​ في ​لبنان​ و​العراق​ والتي تفتح الباب لتصدير ادوية مصنوعة في لبنان الى العراق كما تساهم بشكل واسع في زيادة التعاون بين البلدين.

وأكد رئيس اللجنة النائب ​ياسين جابر​ ان "اللجنة تقدمت باحر التعازي من ​سلطنة عمان​ بوفاة السطان قابوس الذي نجح بتحقيق النمو لبلده وفي ايجاد حلول لازمات المنطقة"، مشيرا الى ان "اللجنة استنكرت الاعتداءات على سيادة العراق الشقيق وأمنه واعتبرت ان هذا ​العنف​ يساهم في زيادة التوتر في المنطقة".

ولفت الى "اننا فؤجئنا باسقاط حق لبنان في التصويت في ​الامم المتحدة​ وفوجئنا بتقاذف المسؤوليات بشكل علني مما طمس الحقيقة وهذا يستوجب اجراء تحقيق لتفادي حصول الامر نفسه في ​المستقبل​".