لجنة الشؤون الخارجية اقرت اتفاقية بين وزارتي الصحة في لبنان والعراق

اقرت لجنة الشؤون الخارجية اتفاقية بين وزارتي الصحة في لبنان والعراق والتي تفتح الباب لتصدير ادوية مصنوعة في لبنان الى العراق كما تساهم بشكل واسع في زيادة التعاون بين البلدين.
وأكد رئيس اللجنة النائب ياسين جابر ان "اللجنة تقدمت باحر التعازي من سلطنة عمان بوفاة السطان قابوس الذي نجح بتحقيق النمو لبلده وفي ايجاد حلول لازمات المنطقة"، مشيرا الى ان "اللجنة استنكرت الاعتداءات على سيادة العراق الشقيق وأمنه واعتبرت ان هذا العنف يساهم في زيادة التوتر في المنطقة".
ولفت الى "اننا فؤجئنا باسقاط حق لبنان في التصويت في الامم المتحدة وفوجئنا بتقاذف المسؤوليات بشكل علني مما طمس الحقيقة وهذا يستوجب اجراء تحقيق لتفادي حصول الامر نفسه في المستقبل".
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