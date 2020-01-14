لجنة البيئة عقدت اجتماعا للاطلاع على التقرير بشأن وجود نفايات اسرائيلية خطيرة على الساحل الجنوبي

عقدت لجنة ​البيئة​ النيابية بحضور وزير البيئة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​فادي جريصاتي​ اجتماعا للاطلاع على التقرير بشأن وجود ​نفايات​ اسرائيلة خطيرة على الساحل الجنوبي في ​لبنان​ وتقديم شكوى لبنانية في ​مجلس الامن​ ضد هذه الجريمة الدولية البيئية.

وطالب النواب اعضاء اللجنة بمتابعة مسار الشكوى التي تقدم به وزير البيئة الى الأمم المتحدة والاتصال المباشر بممثل الامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وقائد قوات الطورائ لتسليمهما الشكوى والصورة والتقارير المتعلقة بالتلوث الخطير التي تسببت به السفن الاسرائيلية عن طريق رمي جسم عملاق قطره 20 متر مربع والتي اكتشفها فريق المركز اللبناني للغوص على بعد 70 متر من الشاطئ بين عدلون والصرفند

واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لتحديد خطورة هذه المواد السامة.

وعرض وزير البيئة لاوضاع مطمري الكوستا برافا والجديدة والتقدم السريع في توسيع معامل الفرز حيث سينجز قسم كبير منها بداية فصل الربيع.

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