الشرطة الألمانية تقوم بمداهمات "لأوساط إسلامية"









اسماء السيد - برلين: تقوم الشرطة الألمانية الثلاثاء بعمليات أمنية في كافة أنحاء البلاد ضد "أوساط إسلامية" يشتبه بأنها تخطط لاعتداء البلاد، وفق ما أعلنت الثلاثاء النيابة العامة في برلين.

وأكدت النيابة العامة على حسابها على تويتر أن تلك "المداهمات" تستهدف "أشخاصاً من أصول شيشانية" مرتبطين بـ"أوساط إسلامية"، مشيرةً إلى أن "العمليات لا زالت جارية".

وقالت إن هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لـ"عمل عنيف وخطير يضع الدولة في خطر".

وتجري العمليات في العاصمة برلين كما في ولايات براندبورع وتورينغن ورينانيا شمال فيستفاليا.

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والسلطات الألمانية في حالة تأهب خشية من التهديد الجهادي الذي يخيم على البلاد منذ هجوم الشاحنة على سوق للميلاد في برلين، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل 12 شخصاً في كانون الأول/ديسمبر.

وفر منفذه التونسي أنيس عمري قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية في ميلانو.

ومنذ ذلك الحين، أحبطت السلطات تسع محاولات للقيام بهجمات مماثلة، بينها هجومان في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفق بيانات المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية.