القضاء الإيراني يعلن عن اعتقالات في قضية إسقاط الطائرة

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طهران: أعلنت السلطة القضائية الايرانية الثلاثاء عن اعتقالات جرت في قضية إسقاط الطائرة الاوكرانية في طهران الاسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي خلال مؤتمر صحافي "لقد تم القيام بتحقيقات واسعة واعتقال بعض الاشخاص".

وهو أول إعلان عن اعتقالات منذ اسقاط الطائرة الاوكرانية عن طريق الخطأ بصاروخ بالستي بعيد اقلاعها من طهران الاربعاء الماضي.

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وبعدما نفت في بادىء الامر ما اعلنته عدة دول غربية عن اسقاط الطائرة بصاروخ، عادت ايران واعترفت السبت بذلك.

وأضاف اسماعيلي "لقد تم القيام بعدة تحقيقات في تلك المنطقة وفي كل ليلة كان فريقنا القضائي يعمل على الحصول على وثائق حتى منتصف الليل".

ويأتي ذلك بعيد اعلان الرئيس الايراني حسن روحاني ان ايران ستعاقب كل المسؤولين عن اسقاط الطائرة في كارثة أثارت تظاهرات غاضبة في مختلف المدن الايرانية.

