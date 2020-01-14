شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تتلقى دعوة من الجالية المصرية بالسعودية لعقد لقاء بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، عادل حنفى، ممثل الجالية المصرية في السعودية، رئيس جمعية "مصريون فى حب الخليج"، لبحث ترتيب زيارة اللجنة إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء الجالية المصرية بالمملكة، حيث استقبل اللواء شكرى الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية، والنائبة أماني عزيز، عضو اللجنة الدينية، عادل حنفى، ممثل الجالية المصرية في السعودية.

تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر والسعودية، وأن المصريين العاملين فى المملكة خير سفراء لبلادهم، لما يقومون به من دور مشرف لخدمة القضايا الوطنية، وأبلغ عادل حنفى، اللجنة الدينية، تحيات وشكر رئيس الجالية القبطية المسيحية في السعودية، مؤكدا على حالة الترابط بين أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين فى السعودية.

وأوضح حنفى، أن المملكة العربية السعودية يوجد بها ما يقرب من 20 ألف مصرى مسيحى، قائلا: "من يريد أن يرى الوحدة الوطنية الحقيقية بين أبناء الشعب المصرى يجدها فى الجالية المصرية الموجودة فى أرض الحرمين الشريفين"، ووجه دعوة للجنة الدينية لعقد مؤتمر فى العاصمة السعودية الرياض، يتم خلاله دعوة أبناء الجالية المصرية، لمناقشة كافة القضايا على الساحة.

وأشاد عادل حنفى، بحالة الوحدة الوطنية في مصر، مثمنا الدور الذى يقوم به قداسة البابا تواضروس، قائلا: "إنه رجل وطنى من الطراز الأول".

من جهته، رحب اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية، بالدعوة الموجهة للجنة لزيارة المملكة العربية السعودية، ولقاء الجالية المصرية هناك، مؤكدا على قوة العلاقات التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، ولا يخفى على أحد مواقفها الدائمة فى خدمة القضايا الوطنية العربية.

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وفيما يتعلق بالعلاقات بين أبناء الشعب المصرى، أكد الجندى، على متانة الوحدة الوطنية بين قطبى الأمة المصرية، ولا فرق بين مسلم ومسيحى، والجميع أمام الوطن سواء، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية تربطهما علاقة وطيدة، مؤكدا أن الشعب المصرى أصبح يفهم قواعد اللعبة، ولن يمنح الفرصة لأحد فى محاولة الوقيعة بين قطبى الأمة.

وحول المؤتمر المزمع عقده فى العاصمة السعودية الرياض، أكد شكرى الجندى، أنه سيكون فرصة لتوصيل رسالة للعالم على الوحدة بين أبناء الشعب المصرى فى الداخل والخارج، حيث أكدت النائبة أمانى عزيز، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن أبناء الوطن لن يسمحوا لأحد في إحداث الفرقة سواء في الداخل والخارج.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيكون فرصة عظيمة للتأكيد على التواصل الجيد بين المصريين فى الداخل والخارج.