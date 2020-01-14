شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان": لا مانع من تخصيص أراضى الأوقاف لمشروعات النفع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بجهود وزارة الأوقاف فى الحفاظ على أموال الأوقاف، وعدم إهدار ممتلكاتها، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، بشأن إقامة منطقة حرفية على أرض ملك هيئة الأوقاف.

وقال الجندى، إن أموال الأوقاف تخص جميع المصريين فى الحاضر والمستقبل، لذا فالحفاظ عليها أمر واجب، مشيرا إلى أن الأرض المراد تخصيصها لصالح مشروع نفع عام لا مانع، على أن يتم تقديم طلب عن طريق مكتب المحافظ يوجه لهيئة الأوقاف، متابعا: "أما إذا كانت بغرض نفع خاص يكون من خلال مزايدة علنية".

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من جهته، أكد المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أنه لا مانع لدى الهيئة وفقا لما ينص عليه القانون واللائحة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه أيضا لا مانع من الاستبدال في حال وجود قطعة أرض بديلة.

كانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قد أكدت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد رسلان، أن الأمن القومى للبحرين جزء من الأمن القومى المصرى، مشيرة إلى إن التاريخ المشترك والمصير الواحد الذى يجمع الدولتين والشعبين يعزز من أطر التعاون والتقارب فى الرؤى والمواقف سياسيًا وأمنيًا، لافتة إلى أن الرئيس السيسى أكد أن أكثر من مرة أن أمن البحرين بل وأمن الخليج كله هو جزء من الأمن القومى المصرى، وأى تهديد له يكون تهديدًا لمصر.