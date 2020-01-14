شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون العربية بالبرلمان: الأمن القومى للبحرين جزء من أمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد رسلان، أن الأمن القومى للبحرين جزء من الأمن القومى المصرى، مشيرة إلى إن التاريخ المشترك والمصير الواحد الذى يجمع الدولتين والشعبين يعزز من أطر التعاون والتقارب فى الرؤى والمواقف سياسيًا وأمنيًا، لافتة إلى أن الرئيس السيسى أكد أكثر من مرة أن أمن البحرين بل وأمن الخليج كله هو جزء من الأمن القومى المصرى، وأى تهديد له يكون تهديدًا لمصر.

وأعربت اللجنة، عن حرص مصر على أمن الخليج العربى، وبخاصة أمن البحرين الشقيق، مع رفضها أى تدخلات إقليمية فى شأن البحرين.

وأشارت اللجنة، الى أهمية تطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وخاصة فى المجالات الاقتصادية، وتثمن عمق العلاقات الأخوية التى تربط مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية، وما تشهده من تطور، وتقدم فى كافة المجالات.

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وأكدت اللجنة، أهمية تبادل الخبرات والتجارب فى كافة المجالات والتى تعزز آفاق ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، كذا رسوخ العلاقات الثنائية التى تربط البلدين ووحدة رؤية ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات وتحديات.

وأشادت اللجنة برؤية مصر والبحرين الموحدة إزاء قضايا المنطقة حيث يطالبان بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة التواصل لحلول لأزمات المنطقة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة العلاقات المصرية البحرينية بحضور وزير مفوض ضياء عيسوى حماد مدير شئون التعاون الخليجى.