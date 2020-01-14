لدعم القوافل الطبية.. بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ونقابة الصيادلة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

وقع الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد أنس، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

ويتضمن البرتوكول، إمداد القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة داخل وخارج المحافظة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل بعض الجراحات، وتوفير خدمات تدريبية وتعليمية متميزة.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، إن التعاون بين الجانبين يتضمن برامج تدريبية وتعليمية لشتى الأقسام المطلوبة فى مجال العمل بالبرامج الصيدلية، وبرنامج إدارة الجودة بالمستشفيات، فضلاً عن محاضرات التأهيل للحصول على رخصة مزاولة المهنة فى الدول العربية والأجنبية.

حضر توقيع الإتفاقية كل من الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الشرقاوى، مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمسئولية المجتمعية وتنمية البيئة.