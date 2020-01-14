محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح الثلاثاء، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان سلطنة عُمان، بقصر العلم العامر في مسقط.
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تعازيه ومواساته لسلطان عمان الجديد والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مؤكدًا أن السلطان قابوس -رحمه الله- سخر جهوده لخدمة وطنه ورفعته، ودعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، وكان مُحبًا للأزهر الشريف، وداعمًا للعلم والمعرفة.
من جانبه، أعرب السلطان هيثم بن طارق عن خالص شكره وتقديره لشيخ الأزهر على تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطان هيثم يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في الراحل "قابوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.