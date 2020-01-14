"التعليم": لم نتلق شكاوى من امتحاني الأحياء والفلسفة لطلاب 2 ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - أدى 587 ألف و108 طالبة وطالبة بالصف الثاني الثانوي، صباح الثلاثاء، امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق، في ثالث أيام امتحانات نصف العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها الثلاثاء، أن امتحان الأحياء للصف الثاني الثانوي للشعبة العلمية تضمن (30) سؤالاً من نوعية "اختيار من متعدد"، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية في (30) سؤالاً "اختيار من متعدد"، وتم إعدادهما وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية، للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت اليوم نجاحاً كبيراً؛ واستقبلت 506 ألف طالبا وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

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وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، صباح غد الأربعاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.