سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات البخارية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

ضبطت قوات الأمن بدمياط، اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية، 3 منهم لهم معلومات جنائية مسجلة.

وكشفت التحريات أن المتهمين المقيمين في الجمالية بالدقهلية، تخصصوا في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

وتمكنت أجهزة الأمن بدمياط من استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزة اثنين منهم بندقية آلية، و20 طلقة من ذات العيار، وبندقية خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار.

واعترف المتهمين بنشاطهم الإجرامي وارتكاب 6 جرائم، وأرشدوا عن أماكن المسروقات، وحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة.