إيداع قاتل شقيقه بالشرقية إحدى دور الرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة بلبيس العامة، بالشرقية، اليوم الثلاثاء، إيداع الطفل المتهم بقتل شقيقه ذو الـ 11 عامًا، وإلقاء جثته بمصرف القرية، إحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس، من سائق مقيم قرية "حفنا" باختفاء نجله "مروان" 11 سنة، وذلك بعد تناوله وجبة الغداء عصر الجمعة.

وعثر عددًا من أهالي القرية، على الطفل جثة هامدة، بمياه مصرف بالقرية، وبه أثار طعنات، فيما توجهت قوة من مركز شرطة بلبيس، والمباحث إلى مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين أن وراء واقعة القتل شقيقه الأكبر "خالد" 16 عامًا، بعدما شاهده في وضع شاذ مع آخر، وتهديده بفضح أمره، فتخلص منه وألقاه بمصرف القرية.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل قرار إيداعه إحدى دور الرعاية.