رئيس وزراء إيطاليا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه جرى إنهاء إجراءات سفر رئيس الوزراء الإيطالي والوفد المرافق له من استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان في وداعه المهندس طارق الملا وزير البترول.

وبحث الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي دعم التعاون المشترك بين البلدين والاتفاقات المشتركة، كما تم بحث آخر التطورات على الساحة الليبية في إطار الوساطة التي تقوم بها روما فيما يتعلق بالتطورات المتسارعة على صعيد الأزمة الليبية.

وتأتي زيارة جوزيبى كونتي لمصر بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو للقاهرة ضمن جولة شرق أوسطية تضمنت زيارة تركيا ومصر والجزائر.