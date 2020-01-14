الملك الأردني: عدّة آلافٍ من المقاتلين الأجانب غادروا إدلب من الحدود الشماليّة وإنتهى بهم المطاف في ليبيا

أكّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني أن هناك نقاشات عديدة ليس مع الولايات المتحدة فحسب لكن مع العديد تحت مظلة الناتو لتوجيه النقاش في إتجاه العمل مع العراق وآخرون في المنطقة من أجل التغلب على تنظيم الدولة الاسلامية ومواجهة عودته في سوريا والعراق .

وصرح بأن الحديث ليس فقط عن هذين البلدين فهناك مشكلة في ليبيا، حيث المقاتلون الأجانب الذي خرجوا من سوريا يعيدون تمركزهم هناك بقوة.

وأضاف في حوار لـ"فرانس 24" أنه من منظور الأوروبيين فإن ليبيا أقرب بكثير من سوريا وهذا سيكون محل نقاش في الأيام القادمة عن كيفية التعامل مع ليبيا لمواجهة التنظيمات الارهابية.

وقال إن إرسال قوات تركية إلى ليبيا سيخلق مزيدا من الإرتباك، مشيرا إلى أنه يأمل في أن يكون القرار الروسي مهما في تهدئة الأمور لكن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب غادروا إدلب من الحدود الشمالية وإنتهى بهم المطاف في ليبيا وهو أمر علينا مواجهته، حسب تعبيره.