أكّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني أن هناك نقاشات عديدة ليس مع الولايات المتحدة فحسب لكن مع العديد تحت مظلة الناتو لتوجيه النقاش في إتجاه العمل مع العراق وآخرون في المنطقة من أجل التغلب على تنظيم الدولة الاسلامية ومواجهة عودته في سوريا والعراق .
وأضاف في حوار لـ"فرانس 24" أنه من منظور الأوروبيين فإن ليبيا أقرب بكثير من سوريا وهذا سيكون محل نقاش في الأيام القادمة عن كيفية التعامل مع ليبيا لمواجهة التنظيمات الارهابية.
وقال إن إرسال قوات تركية إلى ليبيا سيخلق مزيدا من الإرتباك، مشيرا إلى أنه يأمل في أن يكون القرار الروسي مهما في تهدئة الأمور لكن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب غادروا إدلب من الحدود الشمالية وإنتهى بهم المطاف في ليبيا وهو أمر علينا مواجهته، حسب تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك الأردني: عدّة آلافٍ من المقاتلين الأجانب غادروا إدلب من الحدود الشماليّة وإنتهى بهم المطاف في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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