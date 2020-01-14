وكالات- أفادت قناة "العربية" بأن إتفاق وقف إطلاق النار المزمع توقيعه اليوم، الاثنين 13 جانفي 2020، بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وقائد ما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر في موسكو، يتضمن وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
ونقلت القناة عن مصادر خاصة أن الاتفاق سيتضمن أيضا وقفا لإطلاق النار ستشرف عليه روسيا والأمم المتحدة، مع انسحاب متبادل للقوات، إلى جانب إسناد مهمة مكافحة الإرهاب وتأمين آبار النفط والغاز للجيش الوطني الليبي.
كما يتضمن سحب قوات الجانبين وإعادتها إلى ثكناتها، إلى جانب قيام بعض الميليشيات المسلحة بتسليم أسلحتها.
وسيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة "الوفاق" من جهة والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.
ومن المقرر أن تكون الوثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة "العربيّة": الإتفاق الليبي المزمع توقيعه اليوم في موسكو يتضمن وقف إرسال قوّاتٍ تركيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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