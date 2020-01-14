قال الناشط السياسي الليبي فتح الله الفرجاني، المقرب من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إن القيادة العامة للجيش الليبي رحبت بمبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا التي كانت تحت رعاية روسيا وتركيا، وذلك لإرساء السلام وفق نقاط معينة، أهمها حل الميليشيات ووقف إطلاق النار وعودة القوات التركية، التي نزلت إلى ليبيا وخرقت السيادة الليبية، وإنهاء الاتفاق غير الشرعي الذيأبرمته حكومة الوفاق مع تركيا وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك .
مطروح على الطاولة بشكل فعلي، حيث قال المشير حفتر بصريح العبارة "إذا لم نتفق على بنود معينة تخص محاربة الإرهاب وتجريد الميليشيات من السلاح، فاحتمال الحرب قائم بقوة وبصورة لم تشهدها المعارك السابقة في حال لم تحقق المفاوضات أهدافنا.
وأضاف فرجاني في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء أن المشير حفتر والوفد المرافق له من مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح عندما ذهبوا لموسكو كان ليوقعوا على ما تم الإعلان عنه مسبقا .. مشيرا إلى أن الحل العسكري الآن
وشدد الفرجاني على أن الهدنة ستنتهي وستستمر المعركة وسيعيد الجيش العاصمة لأنه يقبع على مسافة كيلومترين منها، وسيطرد الجيش كل الميليشيات بالقوة وبكل الوسائل الممكنة.. مؤكدا أن القيادة العامة للجيش الليبي لن توقع على أي شيء يهدد الأمن القومي الليبي لسنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من حفتر: احتمالات الحرب قائمة بقوة إذا لم تتوصل المفاوضات لحل الميليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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