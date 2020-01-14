مهاتير محمد: العقوبات الأمريكية ضد إيران تؤثر على ماليزيا

حذر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الثلاثاء من أنه إذا فرضت الولايات المتحدة العقوبات على إيران فلن يتوقف تأثيرها على إيران وحدها، بل الأمر يهم دولاً أخرى من بينها ماليزيا التي سوف تتأثر أيضاً لأنها ستفقد سوقاً من أسواقها وفقا لما ذكرته وكالة أنباءالشرق الاوسط .

وأشار مهاتير في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية

إلى أنه يرى أن العقوبات ليست حلاً، بل سوف تضر الكثير من الأطراف خاصة الدول التي لها مصالح تجارية مشروعة في إيران.وذكر رئيس الوزراء الماليزي أنه لا يثق بالعقوبات، وطالب جميع الأطراف المتصارعة بتسوية نزاعاتها بطرق سلمية.. قائلا "يجب على الأطراف المتنازعة العودة إلى مائدة مستديرة وحل المشكلات سلمياً، لا عن طريق محاربة بعضهم البعض وفرض عقوبات.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزي رداً على سؤال حول تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على العراق ، ورد إيران بضرب قواعد عسكرية عراقية تستضيف القوات الأمريكية.

يُشار إلى أن واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران رداً على هجماتها الصاروخية على العراق.