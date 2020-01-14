أفغانستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية لـ39 قتيلًا

أعلنت السلطات في أفغانستان ارتفاع حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية إلى 39 قتيلًا على الأقل، فيما تتوقع الأرصاد المزيد من الأحوال الجوية القاسية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط .
قال المتحدث باسم وزارة إدارةالكوارث الأفغانية تميم عزيمي حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء : "إن معظم حالات الوفاة وقعت جراء انهيار أسقف المنازل إثر الهطول الكثيف للثلوج"، موضحًا أن معظم الخسائر وقعت بأقاليم (قندهار - هلمند - زابول - هيرات).
وأضاف: "أن أكثر من 300 منزل تدمر بأنحاء البلاد جراء موجة البرد وهطول الثلوج والأمطار بكثافة والمستمرة منذ أسبوعين".
يُشار إلى أن الأحوال الشتوية القاسية عادة ما تسبب دمارًا في المناطق الجبلية بالبلاد.
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