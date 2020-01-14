كوريا الجنوبية واليابان تعقدان محادثات بشأن النزاعين التجاري والتاريخي

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن سول وطوكيو عقدتا محادثات على مستوى العمل في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية أمس الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة بخصوص النزاع التجاري والتاريخي بين البلدين، حيث يجتمع وزيرا خارجية البلدين لعقد محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

قالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن المدير العام لشئون آسيا والمحيط الهادي في الوزارة كيم جونج-هان التقى نظيره الياباني شيجيكي تاكيزاكي، وناقشا

القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان كل منهما برفقة وزيري خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-هوا واليابان توشيميتسو موتيجي، في زيارتهما إلى الولايات المتحدة.ومن المخطط أن يعقد وزيرا خارجية كوريا واليابان محادثات ثلاثية مع نظيرهما الأمريكي مايك بومبيو في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وعلى هامش اللقاء تخطط كانج لعقد محادثات ثنائية منفصلة مع بومبيو، فيما يعمل المسئولون للتحضير للقاء منفصل بين كانج وموتوجي.يشار إلى أن العلاقات بين سول وطوكيو تدهورت منذ فرض الأخيرة قيود على صادراتها إلى سول في أغسطس، في خطوة احتجاجية على حكم محكمة كورية على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري من الكوريين.من جانبها، قررت سول إيقاف اتفاقية مشاركة المعلومات العسكرية مع اليابان، والمعروفة باسم اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية. ولكن تم تأجيل الخطوة في اللحظة الأخيرة في نوفمبر الماضي؛ حيث اتفق البلدان على عقد محادثات بخصوص قيود التصدير وقضية العمل القسري.وخلال الاجتماع الأخير، كرر المسئول الكوري طلب بلاده رفع قيود التصدير وشدد على موقف الحكومة الذي يحترم قرار المحكمة، كما ناقش الطرفان تحضيرات اللقاء الوزاري المقبل.