مقتل ضابط عراقي جراء هجوم داعش في الأنبار

أفاد مصدر أمني عراقي بوفاة ضابط برتبة نقيب متأثرًا بجروحه جراء هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على نقطة لحرس الحدود في الأنبار أمس. وقال المصدر وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية اليوم الثلاثاء "إن ضابطا برتبة نقيب توفي متأثرًا بجروحه؛ نتيجة هجوم عناصر داعش ليلة أمس بالقرب من منفذ الوليد" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط .

كانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت مساء أمس الاثنين إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود؛ إثر هجوم لتنظيم داعش بمنطقة الهبار شمالي منفذ الوليد. اليوم الثلاثاء "إن ضابطا برتبة نقيب توفي متأثرًا بجروحه؛ نتيجة هجوم عناصر داعش ليلة أمس بالقرب من منفذ الوليد" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط .كانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت مساء أمس الاثنين إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود؛ إثر هجوم لتنظيم داعش بمنطقة الهبار شمالي منفذ الوليد.

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