الإمارات والسعودية تبحثان سُبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا في

مجال الطاقة، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2020 وفقًا لما ذكرته وكالة أنباءالشرق الأوسط.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اللقاء تناول العلاقات الأخوية بين البلدين

في مختلف المجالات، كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين.حضر اللقاء، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.