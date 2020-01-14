ترامب يزور الهند فبراير المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القيام بأول زيارة له للهند في فبراير المقبل، وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء، عن مسئول في الحكومة الهندية، وفقًا لقناة روسيا اليوم.
أضافت الوكالة أن الولايات المتحدة والهندعلى اتصال لتحديد موعد الزيارة المناسب للطرفين.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الهند احتجاجات مستمرة بشأن قانون الجنسية، كما تواجه توترا مع جارتها باكستان بعدقرار الحكومة الهندية بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.
كانت باكستان أعلنت في وقت سابق أن اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز، قاسم سليماني، يهدد استقرار العراق وإيران ويدفع المنطقة برمتها نحو حرب جديدة، مشددة على أنها لن تسمح لأي طرف بجرها إلى نزاع إقليمي جديد.
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