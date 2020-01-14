مقتل 57 شخصاً في انهيارات جليدية بباكستان

قال مسؤولان حكوميان كبيران، اليوم الثلاثاء، إن 57 شخصاً على الأقل قُتلوا واعتُبر آخرون في عداد المفقودين بعد انهيارات جليدية في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقال مسؤولان، إن العديد من القرويين تقطعت بهم السبل وسط الانهيارات الجليدية في منطقة وادي نيلوم بعد أمطار غزيرة تسببت أيضاً في انهيارات أرضية.
وقال أحد المسؤولين إن هناك العديد من البلاغات عن مفقودين ومن يخشى أن يكونوا قُتلوا وجهود الإنقاذ ما زالت جارية.
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