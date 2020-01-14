رئيس كوريا الجنوبية واثق في انتعاش الاقتصاد

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في انتعاش صادرات بلاده هذا العام، وفي أن يحقق الاقتصاد الكوري الجنوبي قفزة إلى الأمام.

وجاءت تصريحات مون التي نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، في مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة العام الجديد، حيث سجلت البلاد زيادة في صادراتها خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري.

وقال مون إن هناك علامات على تحسن الصادرات منذ شهر ديسمبر الماضي، كما زادت الصادرات بنسبة 5.3 بالمئة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري.

وأكد على ثقته بأن يرتفع المتوسط اليومي للصادرات في هذا الشهر، رغم أن الصادرات لشهر يناير قد لا تحقق نمواً على أساس سنوي على خلفية عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة التي توافق الفترة الممتدة بين 24 و27 من يناير.

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وكان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي في العام الماضي أضعف نمو سنوي له منذ 10 سنوات، متأثراً بالحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين، والركود الدوري في قطاع شرائح الذاكرة.

وأنخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بواقع 10.3 بالمئة على أساس سنوي فى عام 2019 لتسجل 542.4 مليار دولار وفقاً لبيانات الحكومة.

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