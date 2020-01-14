كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكة اليزابيث توافق علي خروج الزوجان "هاري و ميجان" من الدور الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث على مضض برغبة حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان في مستقبل أكثر استقلالًا، بعد أن عقدت العائلة المالكة البريطانية محادثات أزمة لحل الخلاف المتزايد.

وسيبدأ هاري وزوجته الممثلة الأمريكية الآن "فترة انتقالية" ستشاهدهما يقسمان وقتهما بين بريطانيا وكندا لأنهما يبحثان أيضًا عن أسلوب حياة أقل تأثرًا بالواجبات الملكية ولإنهاء اعتمادهما على التمويل العام.

وجاء ذلك بعد ما وصفته الملكة البالغة من العمر 93 عامًا بأنها "مناقشات بناءة للغاية" بينها،وهاري، وشقيقه الأكبر الأمير وليام ووالده ووريث العرش البريطاني،الأمير تشارلز، في ملكية الملك ساندرينجهام الريفية في شرق إنجلترا.

وقالت في بيان، إن القرار النهائي بشأن مستقبل الزوجين، وهما الدوق ودوقة ساسكس، سيتم تحديدهما خلال أيام.

وقالت إليزابيث، أنا وعائلتي ندعم بالكامل رغبة هاري وميغان في خلق حياة جديدة كأسرة شابة.

وأضافت، على الرغم من أننا كنا نفضل أن يظلوا أعضاءً متفرغين في العائلة المالكة، إلا أننا نحترم ونفهم رغبتهم في أن يعيشوا حياة أكثر استقلالًا كعائلة بينما نبقى جزءًا مهمًا من عائلتي.

وكان البيان غير عادي إلى حد كبير من حيث لهجته غير الرسمية وطبيعته الشخصية، حيث تناول الزوجين بالاسم بدلًا من ألقابهما.

وكان من المتوقع أن تنضم ميغان، الموجودة حاليًا في كندا مع ابنها الرضيع أرشي، إلى المناقشة عبر الهاتف.

كما اندلعت الأزمة الملكية عندما أعلن هاري، 35 عامًا، وميغان، 38 عامًا، علنًا الأسبوع الماضي عن رغبتهما في التراجع عن الواجبات الملكية وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية.

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وعلى الرغم من أنه كانت هناك مناقشات أولية حول مستقبلهم، إلا أنه لم تتم استشارة الملكة ولا تشارلز مسبقًا، وهي خطوة تعتبرها مؤلمة ومبكرة من قبل عائلة تعود جذورها إلى آلاف السنين من التاريخ الأوروبي

كما كشفت أيضًا عن انقسامات مشتبه بها في عائلة وندسور ودفعت إلى البحث عن النفس حول معنى أن تكون ملكيًا في القرن الحادي والعشرين.

"دور جديد"

وقال هاري وميغان إنهما، يريدان دورًا جديدًا "تقدميًا" لأنفسهم والاستقلال المالي كواحد من الأزواج الأكثر روعة في العالم، حيث أوضحوا أيضًا أنهم كانوا يكافحون مع التدقيق المكثف في وسائل الإعلام.

وفي العام الماضي، أعلنوا اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة التابلويد البريطانية، وقال هاري، إن الأوراق كانت تستنشق زوجته بطريقة تذكرنا بالصدفة التي عانت منها والدته الأميرة ديانا قبل وفاتها في حادث سيارة في باريس عام 1997.

وفي الوقت الحالي، يتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال أموال من شركة الأمير تشارلز دوقية كورنوول حيث أن أدوارهم الملكية حالت دون سعيهم للحصول على دخل شخصي.

وقالت الملكة في بيانها، إن هذه مسائل معقدة يتعين على أسرتي حلها، وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكنني طلبت التوصل إلى قرارات نهائية في الأيام المقبلة.

وفي علامة على التوترات، أصدر هاري وويليام بيانًا عامًا نادرًا للتنديد بتقرير نشرته صحيفة التايمز استنادًا إلى مصدر لم يكشف عن اسمه قال، إن هاري وميغان قد تم طردهما من قبل وليام الذي لم يكن مرحبًا بميغان.

"خاطئة"

وقال البيان، إنه على الرغم من النفي الواضح، نشرت قصة كاذبة في صحيفة بريطانية تتكهن بالعلاقة بين دوق ساسكس ودوق كامبريدج.

كما جاء الغضب على الزوجين، الذي تزوج في مايو 2018 في حفل تألق شاهده الملايين في جميع أنحاء العالم، بعد 2019 صعبة للعائلة المالكة.